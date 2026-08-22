Uturuki: Maneno ya upuuzi ya Netanyahu dhidi ya Erdoğan yanaonyesha kutokuwa na uwezo wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Anatolia, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Ikulu ya Uturuki, katika taarifa yake ya kujibu maneno ya ofisi ya Benjamin Netanyahu dhidi ya "Recep Tayyip Erdoğan," ilisisitiza: Maneno haya ya uongo na ya aibu hayana ukweli wa kihistoria na umakini wa kisiasa, na yanaonyesha mkwamo na kutokuwa na uwezo wa serikali inayokimbia matokeo ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu.

Taarifa hiyo ilisema: "Sera chafu" ya baraza la mawaziri la Netanyahu, inayofuatiliwa kwa lengo la kupata faida za uchaguzi, haina uwiano wowote katika jamii ya kimataifa na ya kikanda.

Kurugenzi ya Mawasiliano ya Ikulu ya Uturuki iliongezea: Maneno yasiyofaa ya utawala unaongoja kuletwa mbele ya mahakama za kimataifa kwa ukatili wa kimbari, yanaonyesha hasira na kuchanganyikiwa kwao kutokana na misimamo thabiti ya Uturuki.

Taasisi hiyo pia ilionya dhidi ya jaribio la baraza la mawaziri la Kizayuni kuitaja Uturuki kama "tishio jipya" na kusisitiza kwamba kuibua mvutano kwa ajili ya mashindano ya kisiasa ndani ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu kunaleta hatari kubwa kwa amani na utulivu wa eneo na ulimwengu.