Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Mohammad al-Farrah, mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Ansarullah nchini Yemen, alisema kwamba pengo kati ya Sana'a na Riyadh katika uwanja wa viwanda vya kijeshi ni kubwa sana. Alisisitiza kwamba kulinganisha kati ya pande hizi mbili haipaswi kupimwa kwa kiasi cha mikataba ya ununuzi wa silaha, bali kigezo kikuu ni kiwango cha uwezo katika uzalishaji, matengenezo na maendeleo ya nguvu za kijeshi kwa uamuzi wa kitaifa huru.

Al-Farrah aliandika katika tweets kwenye jukwaa la "X" kwamba Saudi Arabia inategemea kwa kiasi kikubwa kuagiza silaha na mifumo ya kijeshi kutoka nje, wakati Sana'a inazingatia kuendeleza uwezo wake katika uwanja wa utengenezaji na uzalishaji wa ndani.

Aliongezea kwamba maendeleo ya ndani ya uwezo wa kijeshi yanapa Sana'a nguvu kubwa ya kukabiliana na mahitaji ya vita na kuboresha zana za kijeshi kulingana na hali ya uwanja, na kuzifanya zisiwe na utegemezi wa mikataba ya silaha za kigeni au maamuzi yanayohusiana na wasambazaji wa silaha.

Al-Farrah, katika maneno yake yaliyofuata kuhusu uhamasishaji wa vikosi vinavyohusishwa na adui wa Saudia, aliwataka Woyemen wasiingie vitani pamoja na Riyadh. Alisema wazi kwamba kuendelea kwa mchakato huu kunatimiza malengo ya nguvu zilizoingilia mambo ya Yemen na zinazojitahidi kuweka nchi katika hali ya migogoro na kuchakaa.

Alisisitiza kwamba makabiliano yanapaswa kuelekezwa kwa wale ambao Woyemen wanamchukulia kuwa adui wa nchi yao, na aliwataka wale walioandikishwa katika kambi zinazohusishwa na adui wa Saudia wasielekeze silaha zao kwa Woyemen.

Al-Farrah alishutumu vyombo vya habari vinavyounga mkono Saudia kwa kupotosha ukweli kwa ajili ya kupata pesa, na akaongeza kwamba wale wanaofanya kazi katika njia hii, lengo lao si kuwasilisha ukweli au kufanya uhakiki huru wa habari.