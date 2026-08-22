Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Tom Barrack, mjumbe wa Marekani nchini Syria na Iraq, katika mahojiano ya vyombo vya habari alidai kwamba uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya uwanja wa ndege wa kijeshi wa Abu al-Duhur nchini Syria katika siku za hivi karibuni, kuna uwezekano mkubwa ulitokana na kutokuelewana au uratibu mbovu kati ya pande za Israeli.

Aliongezea kwamba kuongezeka kwa mvutano kati ya Uturuki na utawala wa Kizayuni sio kwa manufaa yao. Kulikuwa na nadharia kuhusu kutokuelewana kati ya jeshi la utawala wa Kizayuni, Mossad, na pia ofisi ya Netanyahu kuhusu operesheni hii, ambayo hatimaye ilisababisha kutekelezwa kwake.

Barrack alisema kwamba labda Roman Gofman, mkuu wa Mossad, alikuwa akisimamia njia ya mawasiliano ya siri na muhimu sana ambayo bado alikuwa hajaifikisha mwisho. Wakati huo huo, mmoja wa makamanda wa Kizayuni, kulingana na tathmini yake mwenyewe ya taarifa zilizopo, alifikia hitimisho kwamba lazima achukue hatua kwa haraka na mara moja.

Aliendelea kwamba labda upande mmoja ulipata taarifa za simu kuhusu nia ya Uturuki kuchukua hatua nchini Syria, na kamanda akafanya operesheni iliyotajwa ili kuzuia kutokea kwake. Nadharia nyingine ni kwamba utawala wa Kizayuni umekuwa ukiivuta Uturuki kwenye mtego. Tukio hili, ingawa ni la uchokozi mkubwa, linaweza kupokelewa vyema katika mazingira ya uchaguzi, hasa kwa kuwa uchaguzi wa bunge wa utawala wa Kizayuni, ambao umepangwa kufanyika Oktoba ijayo, unakaribia.