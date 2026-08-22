Mchezo wa domino wa kujiuzulu katika serikali ya Trump; Naibu Waziri wa Vita anajiuzulu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu gazeti la Wall Street Journal, "Dan Driscoll," Waziri wa Jeshi la Marekani, anajiandaa kuondoka katika serikali ya Donald Trump; hatua ambayo inasemekana inakuja baada ya miezi ya kutoelewana na mvutano na Pete Hegseth, Waziri wa Ulinzi wa Marekani.

Maafisa kadhaa wanaofahamu jambo hilo waliliambia gazeti la Wall Street Journal Ijumaa kwamba Driscoll anatarajia kujiuzulu kutoka nafasi yake kabla ya mwisho wa mwaka huu wa kalenda, na huenda hata kuondoka huko kukafanyika mapema zaidi.

Kujiuzulu kwa uwezekano wa Driscoll kunaweza kuleta mabadiliko zaidi katika ngazi za juu za uongozi wa Jeshi la Marekani.

Hapo awali, mwezi Aprili, Hegseth alimwondoa kwa ghafla Jenerali "Randy George," Mkuu wa Wafanyikazi wa Jeshi la Marekani, na Trump bado hajatoa mteule wa kudumu wa kuchukua nafasi yake.

Kwa sasa, Jenerali "Christopher Laniow," ambaye hapo awali aliwahi kuwa msaidizi mkuu wa kijeshi wa Hegseth, anatekeleza kwa muda majukumu ya Mkuu wa Wafanyikazi wa Jeshi.