Maneno ya upuuzi na ya kurudiarudia ya Trump kuhusu makubaliano na Iran na Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, akiendelea na maneno yake ya kurudiarudia na yaliyopitwa na wakati ambayo yamerudiwa mara kwa mara katika miezi na wiki zilizopita, alidai: Iran inatafuta kufikia makubaliano, na Marekani ina "udhibiti kamili" wa mipaka na Mlango-Bahari wa Hormuz.

Trump pia alidai kwamba Iran haina pesa tena na haina uwezo wa kulipa mishahara ya vikosi vyake vya polisi na jeshi.

Bila kuchoshwa na maneno yake ya kurudiarudia, alidai: Wairani wanataka sana kufikia makubaliano, lakini hawako tayari kukubali "makubaliano yanayofaa."

Katika maneno ambayo yalikuwa na lengo zaidi la kutuliza mvutano wa ndani wa Marekani, ambao umevurugika kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na kufungwa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz, alidai: Mara tu suala la Iran litakapomalizika, bei ya mafuta itashuka chini ya kiwango cha sasa.

Trump alidai: Iran kamwe haitakuwa na silaha ya nyuklia. Wanataka sana kufikia makubaliano, lakini sisi hata hatujui kama sisi wenyewe tunataka jambo kama hilo.

Katika sehemu nyingine ya maneno yake, alirudia tamaa yake isiyowezekana na kwa maneno ya dharau alidai: Kwa sasa ninachukulia Mlango-Bahari wa Hormuz kuwa ardhi ya Marekani.

Rais wa Marekani, akiendelea na madai yake yanayochosha ambayo yanarudiwa kila siku, alidai: Iran ndio nchi pekee duniani ambapo hakuna mtu anayetaka kuwa rais.