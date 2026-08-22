Kukiri kwa Axios kuhusu matokeo ya vita vya Iran kwenye moja ya sekta muhimu za Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Axios ilikiri kwamba matokeo ya uchochezi wa vita wa Marekani dhidi ya Iran yameathiri sekta ya kilimo na sekta nyingine muhimu za nchi hiyo.

Kwa mujibu wa ripoti hii, wakulima wa Marekani wamepata mapigo mawili kutokana na uchokozi dhidi ya Iran, kwa sababu pamoja na ongezeko kubwa la bei ya mafuta, wakati wa mavuno ya soya ukifika, bei ya mbolea ilikuwa tayari imepanda mapema kutokana na mvutano katika eneo hilo.

Katika ripoti hii, kwa kunukuu mwenyekiti wa moja ya vyama vya kitaifa vya wakulima katika jimbo la Ohio, imeelezwa kwamba ongezeko la bei ya mafuta limesababisha ongezeko la dola 25,000 kwa bei mwaka huu ikilinganishwa na bei za Januari iliyopita.

John Newton, makamu wa rais wa masuala ya kiuchumi katika Muungano wa Vyama vya Wakulima wa Marekani, pia alisema kwamba wakulima hawa wanakabiliwa na shinikizo kubwa. Drew Kountz, mtaalam wa masuala ya kilimo katika Chuo Kikuu cha Missouri, pia alirejelea ongezeko la bei ya mafuta na kusema kwamba wakulima wengi hawana uwezo na nafasi ya kuhifadhi mazao ya kutosha kukabiliana na mabadiliko ya bei kupitia mikataba ya baadaye.