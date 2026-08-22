Mwitikio wa Rais wa Tume ya Ulaya kwa uvamizi wa utawala wa Kizayuni katika ardhi za Palestina

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Ursula von der Leyen, Rais wa Tume ya Ulaya, usiku wa Ijumaa alitoa taarifa akilaani vikali uamuzi wa baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni wa kutoa zabuni za ujenzi katika mfumo wa mradi wa makazi (E-1), na akauita hatua hiyo kuwa isiyokubalika kabisa.

Katika suala hili, usiku wa jana pia, viongozi wa nchi 7, ikiwemo wanachama 4 wa Umoja wa Ulaya, walilaani mpango mpya wa makazi wa Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi.

Maafisa wa Magharibi, baada ya mamlaka za Kizayuni kuanza zabuni kwa ajili ya kujenga zaidi ya vitengo 1,200 vya makazi katika eneo hili, walidai kusimamishwa kwa ujenzi huu katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu.

Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uholanzi, Uingereza, Norway, na Kanada ndio waliotia saini taarifa hiyo ya pamoja.

Mpango unaoitwa "E-1," ambao uliidhinishwa na utawala wa Kizayuni mwaka jana, utatenganisha zaidi sehemu kubwa ya maeneo ya mashariki mwa Yerusalemu yenye wakazi wa Palestina, ambayo yamekaliwa na kuungwa na utawala huu, kutoka Ukingo wa Magharibi.

Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa António Guterres pia alikuwa ameonya hapo awali kwamba utekelezaji wa mpango wa "E-1" unajumuisha hatari kubwa na tishio la msingi kwa uwezekano wa kuunda nchi ya Palestina iliyounganika.