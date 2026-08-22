Vita vya kiuchumi vya Marekani dhidi ya Iran ni ukiukaji wa mamlaka ya kitaifa na tangazo la vita dhidi ya serikali zote

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Iran ni ukiukaji wa mamlaka ya kitaifa na vinawakumba pia serikali nyingine huru.

Baghaei amesema hatua hizo za Marekani si suala la “vita vya kiuchumi” dhidi ya Iran pekee, bali ni jaribio la kulazimisha mamlaka ya Marekani nje ya mipaka yake kwa nchi zote huru wanachama wa Umoja wa Mataifa.

Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X alfajiri ya Jumamosi, Baghaei amesema hakuna serikali yenye haki ya kulazimisha benki, kampuni au viwanja vya ndege vya kigeni, ambavyo viko chini ya mamlaka ya nchi zao, kuacha kufanya biashara halali na nchi nyingine.

Amesema vikwazo hivyo vya sekondari havina msingi katika sheria za kimataifa na vinakiuka kanuni ya msingi ya usawa wa nchi huru, iliyowekwa katika Ibara ya 2, aya ya kwanza ya Mkataba wa Umoja wa Mataifa.

Aidha, amesema vikwazo hivyo vinakiuka pia kanuni ya kimila ya kutokuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine, kanuni ambayo, kwa mujibu wa Baghaei, ilitambuliwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ) katika kesi ya Nicaragua.

Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza kuwa hatua za upande mmoja za Marekani zinapaswa kutathminiwa kwa kuzingatia misingi ya uhuru na usawa wa nchi katika mfumo wa sheria za kimataifa.