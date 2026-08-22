Msemaji wa Serikali ya Iran: Kuunga mkono Vikosi vya Ulinzi ni wajibu na jukumu la kulinda usalama wa nchi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Msemaji wa Serikali ya Iran, Fatemeh Mohajerani, amesema kuunga mkono Vikosi vya Ulinzi ni wajibu wa wazi na jukumu la serikali katika kulinda usalama wa nchi.

Katika makala iliyochapishwa na Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), Mohajerani amesema Vikosi vya Ulinzi vina jukumu la kulinda na kutetea nchi, wakati serikali inawajibika kusimamia masuala ya nchi na kutoa msaada unaohitajika katika uwanja wa operesheni.

Amesema wananchi ndio nguzo kuu ya nguvu ya taifa, huku serikali ikiwa na jukumu la kuhakikisha kwamba vikosi vya ulinzi vinapata mahitaji muhimu ya kutekeleza majukumu yao.

Mohajerani ameeleza kuwa msaada wa serikali ya awamu ya 14 kwa Vikosi vya Ulinzi hauishii katika kutoa vifaa na mahitaji ya kijeshi pekee, bali pia unahusisha kuboresha hali za maisha za wanajeshi na familia zao.

Aidha, amesema serikali inaendelea kuunga mkono sekta za operesheni na kuimarisha uratibu kati ya wizara, taasisi za serikali na vyombo vya ulinzi ili kuongeza ufanisi katika kulinda usalama wa taifa.

Msemaji huyo amesisitiza kuwa ushirikiano kati ya serikali, Vikosi vya Ulinzi na wananchi ni msingi muhimu wa kuimarisha uwezo na nguvu ya kitaifa katika kukabiliana na changamoto za kiusalama.