Waziri wa Sayansi: Iran imethibitisha uwezo wa kusimamia migogoro wakati wa vita vya hivi karibuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Waziri wa Sayansi, Utafiti na Teknolojia wa Iran, Hossein Simaei Saraf, amesema Iran imeonyesha uwezo mkubwa wa kukabiliana na hali ngumu na kusimamia migogoro wakati wa vita vya hivi karibuni.

Akizungumza siku ya Jumamosi katika kikao na mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika mkoa wa Semnan, kaskazini-mashariki mwa Iran, Simaei Saraf amesema Iran ilisimama dhidi ya moja ya majeshi makubwa zaidi duniani wakati wa kile alichokiita uchokozi wa Israel na Marekani.

Amesema pamoja na kukabiliana na vita hivyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliweza kuendelea kusimamia masuala ya nchi na kutoa huduma kwa wananchi, sambamba na kuunga mkono Muqawama.

Waziri huyo pia amezungumzia vifo vya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, pamoja na viongozi na shakhsia wengine mashuhuri waliouawa katika mashambulizi hayo.

Amesema: “Msiba mkubwa zaidi ni kumpoteza Kiongozi wa Mapinduzi katika uchokozi huu. Hasara hii ni kubwa kwa kila maana ya neno na haiwezi kufidiwa.”

Hata hivyo, Simaei Saraf amesema kuwa kufikia shahada ni heshima kubwa, akieleza kuwa Iran imewapoteza viongozi na shakhsia wakubwa waliokuwa na matarajio na malengo makubwa.

Amesisitiza kuwa ingawa shahada ni heshima, kupoteza viongozi hao ni hasara kubwa kwa taifa na wananchi wa Iran.