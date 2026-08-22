Khatibzadeh: Mhimili wa kigaidi umeshindwa, Iran iko tayari kuwawajibisha magaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Saeed Khatibzadeh, amesema matukio yaliyoshuhudiwa nchini Iran katika mwaka uliopita na miezi ya hivi karibuni ni mfano wa wazi wa kile alichokiita “mhimili wa kigaidi.”

Akizungumza katika hafla ya Kimataifa ya kuwakumbuka waathirika wa ugaidi, Khatibzadeh amesema ugaidi wa kiuchumi, kama ilivyo kwa ugaidi wa aina nyingine, ni kitendo cha vurugu na uhalifu kinachowasababisha watu wasio na hatia kuwa waathirika.

Akirejea vitendo vya kigaidi vilivyolenga Iran katika miaka ya hivi karibuni, amesema wahusika waliamini kuwa kuwalenga viongozi, wanajeshi, maafisa wa usalama na wanasiasa, pamoja na kueneza hofu katika jamii, kungefungua njia ya kuanguka kwa Iran.

Hata hivyo, amesema mahesabu hayo hayakufanikiwa, kwani wananchi wa Iran, viongozi, Vikosi vya Ulinzi na wanadiplomasia walikabiliana na vitendo hivyo na kuvuruga mipango ya wahusika.

Khatibzadeh amesisitiza kuwa Iran itaendelea kufuatilia suala hilo na imeazimia kuwawajibisha wahusika wa vitendo vya kigaidi, akieleza kuwa hatua hizo hazitaweza kuilazimisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kusalimu amri.