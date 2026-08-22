Baqerzadeh: Hali ya marubani wa Iran wanaoshikiliwa Qatar ni mbaya sana

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Mkuu wa Kamati ya Kutafuta Waliopotea ya Vikosi vya Ulinzi vya Iran, Brigedia Jenerali Mohammad Baqerzadeh, amesema hali ya kiafya ya marubani wa Iran wanaoshikiliwa nchini Qatar ni mbaya sana.

Baqerzadeh ametoa wito wa kupelekwa kwa ndege ya uokoaji na matibabu ya anga inayomilikiwa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu nchini Qatar, ili kuhakikisha majeruhi hao wanapata matibabu yanayohitajika na kurejeshwa Iran haraka iwezekanavyo.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Baqerzadeh amekaribisha mpango wa serikali ya Qatar wa kuupokea ujumbe wa wataalamu kutoka Iran, akisisitiza umuhimu wa kutoa ushirikiano wote unaohitajika kwa ujumbe huo.

Aidha, amesisitiza kuwa mazingira ambayo wafungwa hao wanashikiliwa baharini hayafai kwa hali zao za kiafya, na hivyo ameiomba serikali ya Qatar kuwahamishia mara moja katika vituo vya nchi kavu na hospitali zilizo na vifaa vinavyofaa.

Amesema hatua hiyo ni muhimu kwa ajili ya kuhakikisha usalama na afya ya marubani hao, hasa kutokana na hali yao ya kiafya inayoripotiwa kuwa mbaya.