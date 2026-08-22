Khatibzadeh: Wananchi wa Iran pia watashinda dhidi ya ugaidi wa kiuchumi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Saeed Khatibzadeh, amesema serikali ya nchi hiyo itatumia uwezo wake wote kukabiliana na vikwazo vya Marekani na kulinda usalama pamoja na maslahi ya kitaifa.

Akizungumza siku ya Jumamosi pembeni mwa hafla ya Kimataifa ya kuwakumbuka na kuwaenzi waathirika wa ugaidi, Khatibzadeh amesema serikali ya Iran, kwa kushirikiana na wakuu wa mihimili ya dola, itachukua hatua zinazohitajika ili kukabiliana na athari za vikwazo vya Marekani.

Amesema lengo la hatua hizo ni kulinda usalama wa taifa na maslahi ya kitaifa, huku akisisitiza kuwa wananchi wa Iran wana uwezo wa kuvuka shinikizo hizo kupitia mshikamano na uvumilivu.

Khatibzadeh amesema uzoefu wa wananchi wa Iran katika kukabiliana na changamoto zilizopita unathibitisha uwezo wao wa kustahimili shinikizo na kushinda kile alichokiita “ugaidi wa kiuchumi.”

Ameongeza kuwa serikali itaendelea kutumia uwezo na rasilimali zote zilizopo ili kupunguza athari za vikwazo na kuhakikisha maslahi ya taifa yanalindwa.