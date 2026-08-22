Admirali Sayyari: Sekta ya ulinzi ya Iran imepata uwezo endelevu wa kuzuia mashambulizi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Naibu Mkuu wa Uratibu na Mkuu wa Majeshi wa Jeshi la Iran, Admirali Habibullah Sayyari, amesisitiza maendeleo yaliyopatikana katika sekta ya ulinzi ya nchi hiyo kuelekea kujitegemea.

Akitoa ujumbe maalumu kwa maadhimisho ya Siku ya Sekta ya Ulinzi ya Iran, inayoadhimishwa tarehe 22 Agosti, Sayyari amesema sekta ya ulinzi ya Iran imefanikiwa kuvuka zama za vikwazo na vizuizi kwa kutegemea imani, elimu, teknolojia na uwezo wa wataalamu wa ndani.

Amesema mafanikio hayo yameiwezesha Iran kujenga uwezo endelevu wa kuzuia mashambulizi pamoja na nguvu madhubuti za ulinzi, licha ya changamoto na vikwazo vilivyowekwa dhidi ya nchi hiyo.

Kwa upande wake, Brigedia Jenerali Seyyed Majid Ibn al-Reza, Kaimu Waziri wa Ulinzi na Msaada kwa Vikosi vya Ulinzi vya Iran, katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku hiyo, amesema Siku ya Sekta ya Ulinzi inakumbusha juhudi kubwa za taifa la Iran wakati wa miaka ya Ulinzi Mtakatifu.

Amesema katika kipindi hicho, Iran ilikabiliwa na hali ambayo hata vifaa rahisi vya ulinzi, kama waya wenye miiba, vilikuwa vimewekewa vikwazo.

Hata hivyo, amesema vikwazo na shinikizo hizo ziligeuka kuwa kichocheo cha harakati kubwa ya kujiamini na kujitegemea, jambo lililowezesha Iran kuendeleza uwezo wake wa ndani katika sekta ya ulinzi.

Viongozi hao wameeleza kuwa maendeleo ya sekta ya ulinzi ni matokeo ya kuunganisha elimu, teknolojia, utaalamu wa ndani na juhudi za kujitegemea katika kukidhi mahitaji ya ulinzi wa taifa.