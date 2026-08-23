Rezai: Hakika tutakuwa na mageuzi katika mbinu za vita

Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, Jenerali Mohsen Rezai, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, alisema: "Kuna mageuzi katika mikakati ya ulinzi ya Iran, na tangu vita vya pili vya kulazimishwa, tunaendelea kubadilika kisiasa na kiulinzi. Iran ya leo si Iran kabla ya vita; jambo hili linahusu pia Amerika yenye madai, na taswira ya Amerika yenye amani na iliyopambwa imebadilika akilini mwa vijana wa Iran."

Aliongeza: "Dunia nzima inamtazama Iran kwa mtazamo mpya. Baada ya mizunguko kadhaa ya mazungumzo na uvunjaji wa ahadi wa Wamarekani, ni muhimu kufanya marekebisho katika tabia ya kidiplomasia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na ulimwengu."

Rezai alisisitiza: "Wamarekani walidhani wangeweza kumaliza vita dhidi ya Iran kwa siku chache na kumiliki mafuta yote na gesi ya Iran na eneo hilo. Takriban meli 1,200 za mafuta zimekuwa zisizo na faida, na zaidi ya 15% ya meli za ulimwengu zimetolewa nje ya biashara. Gharama za usafirishaji wa meli za mafuta zimeongezeka."

Aliendelea: "Upumbavu wa Trump kwa kushambulia Iran umeongeza hamu ya watu wa ulimwengu kwa bomu la atomu, hasa walipoona kwamba uanachama katika IAEA na NPT hauzuii mashambulizi ya Marekani. Trump ameunda ukosefu wa usalama wa nyuklia badala ya usalama wa nyuklia."

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, akirejelea uanachama wa Iran katika ulinzi wa kimataifa, alisisitiza: "Iran imekubali ulinzi wote wa kimataifa, imeutekeleza, imejiunga na NPT na imekubali ukaguzi. Iran ndiyo nchi pekee inayoongoza mataifa yote katika kuzingatia kanuni za nishati ya nyuklia."

Aliendelea: "Dunia baada ya uvamizi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran iliona kwamba kuwa na bomu la atomu kuna athari kuliko mamia ya F-35. Mabawa na mkia wa F-35 zilivunjika nchini Iran, na nchi za Kiarabu haziiamini silaha za Marekani. Watu wa Marekani wanapinga vita na Iran na hawaungi mkono jeshi na serikali ya Marekani. Lakini nchini Iran, watu na serikali wameungana nyuma ya vikosi vya jeshi."

Aliongeza: "Tunawaambia nchi zote jirani: msishiriki katika vita vya kiuchumi na Amerika, vinginevyo tutawachukulia kama maadui. Hatutafuti kupanua vita, lakini ikiwa nchi zinazoizunguka Iran zitashirikiana na Wamarekani katika vita vya kiuchumi, tutavunja maslahi yao."