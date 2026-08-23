Al Jazeera: Kuna mashaka kuhusu ufanisi wa shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ihab al-Absi, mwandishi wa Al Jazeera mjini Washington, alisisitiza kwamba serikali ya Marekani imepandisha kiwango cha matakwa yake kuhusu vikwazo dhidi ya Iran na inatumai kwamba kizuizi cha baharini pamoja na shinikizo la kiuchumi kitafanya Tehran kukubali makubaliano.

Aliongeza: "Hata hivyo, kuna mashaka nchini Amerika kuhusu kiwango cha ufanisi wa sera hii, hasa kwa kuwa Iran ina uhusiano maalum wa kiuchumi na China kama mshirika wake mkubwa wa biashara na mwagizaji wa mafuta."

Mwandishi wa Al Jazeera alibainisha: "Maswali yameibuka nchini Amerika kuhusu kama vikwazo vilivyotajwa vitahusisha pia taasisi za kifedha za China."

Hapo awali, gazeti la "Ra'i al-Yaum" liliandika kuhusu jambo hili kwamba Iran ina karibu miongo mitano ya uzoefu wa kukabiliana na vikwazo na kupitia uhusiano wa kiuchumi na China na Urusi na mitandao mbadala ya kifedha na biashara inaweza kubatilisha sehemu ya shinikizo. Vikwazo vinaweza kuongeza gharama za kimataifa, hasa katika soko la nishati na mlango wa Hormuz.