Yemen: Vikwazo vya Marekani dhidi ya Hezbollah ni kusaidia utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Masira, Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen katika taarifa yake ilitangaza: "Vikwazo vya Marekani dhidi ya Hezbollah na upinzani wa Lebanon vinatumika kusaidia adui wa Kizayuni. Vikwazo hivi haramu na vifananao navyo vinakiuka wazi kanuni za kimataifa zinazosimamia uhusiano kati ya mataifa."

Katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen imeongezwa: "Kila wakati adui wa Kizayuni anaposhindwa kupata matokeo ya kijeshi na yaliyoamua, Amerika huingilia kukamilisha kazi hiyo. Vikwazo vya Marekani dhidi ya Hezbollah ni ushahidi wa kushindwa kijeshi kwa utawala wa Kizayuni."

Katika taarifa hii imesemwa: "Kulenga Hezbollah na upinzani wa Lebanon kwa wakati huu maalum, kwa upande wowote ule, ni msaada wa wazi kwa adui na ushirikishwaji hai katika uhalifu wake. Mamlaka ya Lebanon inapaswa kusoma historia kwa makini; kwa sababu kusimama pamoja na adui bila shaka husababisha uharibifu."