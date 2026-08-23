Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la lugha ya Kiebrania Maariv lilikiri kwamba nguvu ya anga ya jeshi la Kizayuni katika miaka mitatu iliyopita imefanya mashambulizi ya anga kiasi cha miaka 9. Mizinga, magari ya kubeba askari na magari ya kivita pia yalitumia vifaa vingi, na kiasi cha risasi kilichotumiwa na jeshi la Kizayuni ni sawa na risasi zilizotumiwa katika miaka 30 kabla ya vita.

Kulingana na ripoti hii, kuchoka kwa wafanyikazi katika jeshi la utawala wa Kizayuni pia ni changamoto kubwa kwa utawala huu. Kuuawa kwa wanajeshi 1,138, kujeruhiwa kwa wanajeshi 11,000 na majeraha ya mwili na matatizo ya kisaikolojia, pamoja na makadirio yanayoonyesha ongezeko la idadi ya wagonjwa wa akili katika jeshi la Kizayuni katika miaka ijayo, ni sehemu tu ya takwimu rasmi zilizotangazwa.

Katika ripoti hii imesemwa kwamba dalili za kuchoka katika vikosi vya utawala wa Kizayuni zimeonekana wazi kabisa, hata kwamba baadhi ya maafisa wenye ujuzi wanatafuta kazi au vyeo rahisi au kustaafu.

Kwa sasa jeshi la Kizayuni hutumia kila siku wanajeshi 53,000 wa akiba. Gharama ya mwezi mmoja wa kutumia wanajeshi wa akiba mwaka jana ilikuwa karibu shekeli bilioni 2.1, sawa na dola milioni 703, ambayo ni sawa na thamani ya ndege za kivita saba za F-35 au mizinga 70 ya Merkava.