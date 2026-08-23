Kuendelea kwa ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon; Utawala wa Israel umeshambulia maeneo kadhaa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu kituo cha Al-Mayadeen, mwandishi wa kituo hicho aliripoti kwamba jeshi la utawala wa Israel lilifanya mlipuko katika eneo la mji wa «Al-Qantra» kusini mwa Lebanon.

Kulingana na ripoti hii, mizinga ya jeshi la utawala wa Israel pia ilishambulia eneo la «Martaafa al-Dabsha» kusini mwa Lebanon.

Kituo hiki pia kiliripoti shambulio la anga la Israel dhidi ya mji wa «Al-Mansouri».

Kwa mujibu wa ripoti ya kituo hiki, eneo la mji wa «Sarbin» kusini mwa Lebanon pia lilishambuliwa na Wazayuni.

Pia kituo hiki kilitangaza kwamba jeshi la utawala wa Israel lilifanya milipuko miwili katika miji ya «Hadatha» na «At-Tayiba» kusini mwa Lebanon.

Kuendelea kwa mashambulizi ya utawala wa Israel kusini mwa Lebanon

Vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti kuendelea kwa mashambulizi ya jeshi la utawala wa Israel dhidi ya maeneo mbalimbali kusini mwa Lebanon na vilitangaza kwamba ndege za kivita na mizinga ya utawala huu zilishambulia maeneo ya milima «Ad-Dabsha» na «Ali at-Tahir».

Vyanzo vya habari vimeripoti kwamba eneo la milima «Ad-Dabsha» katika eneo la «Duha Kfarraman» kusini mwa Lebanon limepangwa tena na Wazayuni.