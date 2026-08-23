Madai ya Waziri wa Nishati wa Marekani: Tumeongeza uzalishaji wa mafuta na gesi hadi kiwango cha juu zaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu kituo cha Al Jazeera, Chris Wright, Waziri wa Nishati wa Marekani, alitangaza kwamba nchi yake imeongeza uzalishaji wa mafuta na gesi hadi kiwango cha juu na sasa ndiyo nchi kubwa zaidi inayozalisha mafuta na gesi duniani.

Alisema: "Tumeongeza uzalishaji hadi kiwango cha juu zaidi, na ndicho kilichoifanya Amerika kuwa mzalishaji mkubwa wa mafuta na gesi duniani."

Wright, hata hivyo, hakueleza kiasi cha uzalishaji wa mafuta na gesi wa nchi yake, lakini katika infografia inayoonekana kwenye tovuti ya Wizara ya Nishati ya Marekani wakati wa muhula wa pili wa Donald Trump, inaonyesha uzalishaji wa mwezi wa milioni 24 za mapipa ya mafuta, ambayo kwa madai ya tovuti hiyo, inazidi uzalishaji wa jumla wa Saudi Arabia (milioni 10.9 za mapipa) na Urusi (milioni 10.5 za mapipa).