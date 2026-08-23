Kuendelea kwa ndoto za rais wa Marekani kuhusu umiliki wa mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu kituo cha Al Jazeera, Donald Trump, rais wa Marekani, katika madai mapya yanayoakisi tamaa yake ya awali ya kudhibiti mlango wa Hormuz, alidai: "Tulisindikiza meli zaidi ya 1000 katika mlango wa Hormuz."

Madai ya Trump yanakuja wakati, kulingana na data za makampuni ya usafiri wa baharini, trafiki katika mlango wa Hormuz imepungua hadi chini ya 4% ya kiwango kabla ya uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran Machi iliyopita.

Pia, katika hatua ya kudharau na ya kutaka kupanua eneo, alishiriki picha kwenye ukurasa wake rasmi wa Truth Social iliyoandikwa: «Mlango wa Hormuz ni eneo jipya la Amerika.»