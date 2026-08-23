Kutoka Hofu hadi Kuvutiwa: Kwa nini Mrengo Mpya wa Kulia Marekani Unavutiwa na Uislamu?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, baadhi ya makundi ya mrengo mpya wa kulia nchini Marekani, hususan wale wanaofanya shughuli zao kupitia majukwaa ya kidijitali, wameanza kubadili mtazamo wao kuhusu Uislamu.

Kwa miaka mingi, hasa miongoni mwa wafuasi wa siasa za kihafidhina na wafuasi wa mrengo wa kihafidhina mamboleo, Uislamu uliwasilishwa kama moja ya vitisho vikubwa kwa ustaarabu wa Magharibi. Hata hivyo, baadhi ya watu wenye ushawishi katika mrengo mpya wa kulia sasa wanautazama Uislamu kwa mtazamo tofauti, wakiuona kama mfano wa nguvu, nidhamu, utambulisho, familia na kushikamana na maadili.

Mwandishi Travis Alexander, katika makala iliyochapishwa na jarida la Uingereza New Statesman, anachunguza mabadiliko hayo kupitia mitazamo ya watu mashuhuri kama Tucker Carlson, Andrew Tate, Sneako na Bronze Age Pervert.

Kwa mujibu wa Alexander, mabadiliko hayo hayamaanishi kwamba mrengo huu umegeuka kuwa wa Kiislamu kwa mpangilio maalumu. Badala yake, yanaakisi mgogoro mpana zaidi ndani ya mrengo huo, unaotokana na imani kwamba ustaarabu wa Magharibi umedhoofika, umepoteza maana na umeacha baadhi ya misingi ya nguvu, nidhamu na malengo iliyokuwa nayo hapo awali.



Mabadiliko ya mtazamo wa Tucker Carlson

Tucker Carlson anatajwa kuwa miongoni mwa mifano maarufu ya mabadiliko hayo.

Carlson, ambaye hapo awali alikuwa akitumia lugha kali dhidi ya Uislamu, baadaye alikiri kwamba baadhi ya misimamo yake ya awali ilikuwa imepitiliza. Alisema kuwa hapo zamani aliamini kwamba tatizo lilikuwa Uislamu na Waislamu, lakini baadaye alitambua kwamba mtazamo huo haukuwa sahihi.

Katika mkutano wa America First mwaka 2025, Carlson pia alikosoa mashambulizi dhidi ya Waislamu wa Marekani na kuyataja kuwa ya kuchukiza.

Aidha, ameanza kuzungumzia kwa mtazamo chanya baadhi ya vipengele vya jamii za Kiislamu, huku akilitaja Sharia kama chanzo cha uwazi wa kimaadili katika kukabiliana na kile anachokiona kuwa ni mmomonyoko wa maadili katika jamii za Magharibi.



Uislamu kama mfano wa ustaarabu mbadala

Alexander anaeleza kuwa mabadiliko haya yanaonyesha jambo kubwa zaidi ndani ya mrengo mpya wa kulia nchini Marekani.

Kwa baadhi ya watu katika mkondo huo, Uislamu hauonekani tena tu kama dini inayotazamwa kwa mtazamo wa kiitikadi, bali kama mfano wa ustaarabu unaoonekana kusimamia nguvu, nidhamu, familia, mamlaka na utambulisho. Kwa upande mwingine, wanaona jamii za Magharibi zikikabiliwa na ubinafsi, uhuru usio na mipaka na kupotea kwa baadhi ya maadili ya jadi.

Mtazamo huo unaonekana zaidi kwa Andrew Tate, ambaye amekuwa akihusisha Uislamu na taswira yake ya umma katika mitandao ya kijamii baada ya kuingia katika Uislamu.

Hata hivyo, kwa mujibu wa mwandishi huyo, Tate huzingatia zaidi mambo kama nidhamu, ukali, madaraka na majukumu ya jadi ya wanaume na wanawake kuliko masuala ya kiroho na mafundisho ya kidini ya Uislamu.

Kukabiliana na kile kinachoonekana kuwa machafuko ya uliberali

Kwa Tate, Uislamu umeanza kuonekana kama chombo cha kukabiliana na kile anachokiona kuwa ni machafuko ya jamii ya kisasa ya kiliberali.

Kwa mtazamo wake, jamii za Magharibi zimefikia hatua ya kukubali karibu kila jambo, wakati Uislamu unaweka mipaka na kanuni anazoziona kuwa wazi na zisizopaswa kuvukwa.

Hata hivyo, Alexander anakosoa mtazamo huo kwa kusema kwamba ni wa kuchagua baadhi ya vipengele vya Uislamu vinavyolingana na ajenda ya Tate kuhusu nguvu na uanaume, huku ukipuuza vipengele vya msingi vya kiimani, kiroho na kimaadili vya dini hiyo.

Sneako pia anatajwa kama mfano mwingine wa jambo hili. Kwa mujibu wa Alexander, kuvutiwa kwake na Uislamu kumehusishwa na ulimwengu wa vijana wanaotumia mitandao ya kijamii, hasa wale walioathiriwa na Andrew Tate.

Katika maudhui yake ya mitandao ya kijamii, Uislamu wakati mwingine huonekana kama sehemu ya mtindo wa maisha unaohusishwa na misikiti, Qur'ani, michezo, nidhamu na kujijenga.

Ustaarabu ambao haujakubali udhaifu

Bronze Age Pervert, ambaye si Muislamu, anawakilisha kiwango cha kifalsafa zaidi cha mtazamo huu.

Anasisitiza kwamba Magharibi imekuwa dhaifu, laini na imepoteza maana, huku baadhi ya jamii za Kiislamu akiziona kama mifano ya ustaarabu ambao, kwa mtazamo wake, haujakubali udhaifu, ubinafsi au kile anachokiona kama kulegea kwa maadili.

Hapa ndipo Alexander anapofikia hoja kuu ya makala yake: Baadhi ya watu hawa huenda hawaukubali Uislamu kama dini kwa ukamilifu, bali wanauona kama ishara ya nidhamu, utambulisho wa pamoja, malengo na mfumo thabiti wa maadili ambao wanaamini Magharibi imeupoteza.

“Uislamu bila Uislamu”

Pamoja na hayo, mwandishi anaona kuna kinzani katika mwenendo huu. Anasema baadhi ya washawishi hawa wanataka kutumia taswira ya nidhamu na nguvu wanayoihusisha na Uislamu bila kuchukua kikamilifu wajibu wa kidini na kimaadili unaoambatana na mafundisho ya Kiislamu.

Kwa mtazamo huo, hali hii inaweza kuelezwa kama “Uislamu bila Uislamu” — yaani kutumia taswira ya nguvu, nidhamu na ukakamavu inayohusishwa na Uislamu, bila kukubali kikamilifu mafundisho na wajibu wa dini hiyo.

Kutoka kuwa adui wa Magharibi hadi kuwa mfano wa kukabiliana na mmomonyoko

Hatimaye, Alexander anaona kinzani kubwa katika mabadiliko haya: mrengo wa kulia unaofanya kazi katika majukwaa ya kidijitali, ambao hapo awali uliutazama Uislamu kama adui mkubwa wa Magharibi, sasa unaanza kutumia baadhi ya taswira za Uislamu kama mfano wa kukabiliana na kile wanachokiona kuwa ni mmomonyoko wa ustaarabu wa Magharibi.

Kwa mtazamo wa mwandishi, tofauti ipo kati ya wahafidhina mamboleo waliouona Uislamu kama tishio la nje kwa ustaarabu wa Magharibi na baadhi ya wafuasi wa mrengo mpya wa kulia wanaouona Uislamu kama mfano wa ustaarabu unaoweza kupinga kile wanachokiona kuwa ni udhaifu na mmomonyoko wa ndani wa Magharibi.

Kwa hiyo, Alexander hahitimishi kwamba mrengo huu umegeuka kuwa wa Kiislamu. Badala yake, anaona baadhi yao wakitumia taswira ya kuchagua kuhusu Uislamu kutafuta mambo wanayoamini Magharibi imeyapoteza: nidhamu, nguvu, utambulisho, mshikamano, malengo na mfumo thabiti wa maadili.