Mtaalamu wa Kisiasa: Kulipiza Kisasi cha Kiongozi Shahidi Lazima Kugeuke Kuwa Mkakati wa Kisiasa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Profesa Fouad Izadi, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Tehran na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, amesema suala la kulipiza kisasi kwa ajili ya kiongozi shahidi na kuwawajibisha waliohusika linapaswa kutoka katika kiwango cha kauli na kuwa mkakati madhubuti wa kisiasa na kisheria.

Akizungumzia shambulio la Marekani dhidi ya Iran na kuuawa kwa kiongozi pamoja na maafisa wengine wa Iran, Izadi amesema hatua hiyo inapaswa kuchunguzwa kwa kuzingatia sheria za kimataifa na madhara yake ya kisiasa.

Amesema shambulio hilo lilifanyika bila idhini ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na, kwa mtazamo wake, halikuwa na uhalali wa kisheria unaokubalika. Ameongeza kuwa madai ya maafisa wa Marekani kuhusu masuala ya kiuchumi na mafuta ya Iran pia yanapaswa kuzingatiwa katika kutathmini sababu na malengo ya hatua hiyo.

Kulipiza kisasi hakupaswi kubaki kuwa kauli

Izadi amesema suala la kulipiza kisasi lina vipengele viwili muhimu: kipengele cha kisheria na kipengele cha kisiasa.

Kwa upande wa kisheria, amesema jinai imetokea na waliohusika wanapaswa kutambuliwa, kufuatiliwa na kuwajibishwa. Kwa upande wa kisiasa, amesema kutofuatiliwa kwa tukio kama hilo kunaweza kupelekea adui kuamini kwamba anaweza kuishambulia Iran na kuwalenga viongozi wake bila kulipa gharama kubwa.

Ametoa mfano wa kuuawa kwa Jenerali Qassem Soleimani na kusema kuwa kama suala hilo lingefuatiliwa kwa uzito tangu mwanzo, huenda hesabu za upande mwingine zingekuwa tofauti.

Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, kutokuwepo kwa gharama kwa hatua za uhasama kunaweza kumpa mshambuliaji hisia kwamba uvumilivu wa Iran ni mkubwa kiasi cha kuruhusu kulengwa kwa viongozi, miundombinu na raia bila kupata jibu linalolingana.



Mazungumzo na Marekani na suala la kulipiza kisasi

Izadi amekosoa pia mtazamo wa kutafuta makubaliano na Marekani huku suala la kuwawajibisha waliohusika na mauaji likiwa bado halijapatiwa ufumbuzi.

Akizungumzia mkutano wa afisa wa Iran na Makamu wa Rais wa Marekani, JD Vance, mjini Islamabad, takribani siku 40 baada ya kuuawa kwa kiongozi huyo, amesema hatua hiyo inaweza kutuma ujumbe kwa upande wa Marekani kwamba Iran haifuati kwa uzito suala la kulipiza kisasi.

Amesema ikiwa kulipiza kisasi ni suala la msingi, basi mwenendo wa kisiasa unapaswa kuendana na msimamo huo.

Kwa mtazamo wake, kuendelea kutafuta makubaliano na kutoa matarajio ya kutoa zaidi kwa Marekani kunaweza kupunguza gharama za kisiasa ambazo Washington inapaswa kukabiliana nazo kutokana na hatua zake dhidi ya Iran.



Onyo kuhusu uzoefu wa makubaliano ya zamani

Izadi pia amekosoa utegemezi mkubwa katika ahadi za Marekani katika mazungumzo.

Amesema uzoefu wa makubaliano ya nyuklia ya Iran unaonyesha kwamba Marekani inaweza kuweka ahadi kwenye karatasi, huku ikishindwa kutekeleza kikamilifu kile ilichoahidi, wakati ikiendelea kudai Iran itekeleze wajibu wake.

Kwa hiyo, amesema uzoefu huo haupaswi kusahaulika wakati wa kufanya maamuzi mapya kuhusu mazungumzo na Washington.

Marekani na matumizi ya operesheni za kisaikolojia

Mchambuzi huyo ameeleza pia wasiwasi wake kuhusu kile alichokiita operesheni za kisaikolojia zinazofanywa na Marekani.

Amesema wakati mwingine upande wa Iran huzingatia sana ujumbe au machapisho ya viongozi wa Marekani katika mitandao ya kijamii, kiasi cha kutafsiri kufutwa kwa ujumbe fulani kama mafanikio ya kidiplomasia, huku akisema kwamba jambo muhimu zaidi ni kuangalia hatua halisi zinazochukuliwa katika uwanja wa vita na si ujumbe wa mitandao ya kijamii pekee.

Ameeleza kuwa masuala kama Mlango Bahari wa Hormuz, mafuta, pamoja na matukio ya kijeshi katika eneo, yanapaswa kuchunguzwa kwa kuzingatia uhalisia wa uwanja wa vita.

Mazungumzo yanaweza kutumiwa kudhibiti mwenendo wa upande mwingine

Izadi amesema si kila mazungumzo yanafanyika kwa lengo la kufikia makubaliano ya mwisho.

Kwa mujibu wake, Marekani inaweza kutumia mazungumzo kama chombo cha kudhibiti mwenendo wa upande mwingine, kwa kuunda matumaini kwamba vita vinakaribia kumalizika, wakati huo huo ikiendelea na maandalizi au hatua nyingine za kisiasa na kijeshi.

Ametaja mazungumzo yaliyofanyika wakati wa vita vya Gaza kama mfano, akisema viongozi wa Marekani walikuwa wakizungumza mara kwa mara kuhusu uwezekano wa kusitisha vita na maendeleo katika mazungumzo, wakati mapigano na mashambulizi yakiendelea.

Kwa mtazamo wake, diplomasia hiyo inaweza kuwa na athari ya kudhibiti mwenendo wa upande unaopambana na Israel na kuzuia hatua fulani za kijeshi kwa muda.

“Marekani inarudia mfumo wa udanganyifu dhidi ya Iran”

Izadi amesema anaamini kwamba mfumo kama huo sasa unatumika katika uhusiano na Iran.

Ameonya kwamba kuunda mazingira ya pembeni, kutumia operesheni za kisaikolojia na kuendelea kuzungumzia makubaliano kunaweza kumfanya upande wa pili kupunguza umakini wake na hivyo kuruhusu upande mwingine kuandaa hatua inayofuata.

Amesema uzoefu wa matukio ya Gaza na Lebanon unaonyesha umuhimu wa kuchanganua kwa makini uhusiano kati ya mazungumzo ya kidiplomasia na hatua za kijeshi zinazofanyika wakati huo huo.



Mazungumzo pekee hayawezi kumaliza vita

Izadi amesisitiza kwamba kumaliza vita kunahitaji utayari wa pande zote mbili.

Amesema ikiwa upande mmoja unataka kumaliza vita lakini upande mwingine hauna nia hiyo, mazungumzo pekee hayawezi kuhakikisha kusitishwa kwa mapigano.

Kwa hiyo, amesema Iran inapaswa kutathmini kwa makini nia na vitendo vya Marekani, badala ya kutegemea kauli, ujumbe wa kisiasa au hati za makubaliano pekee.

Kila upande unapaswa kutekeleza wajibu wake

Akizungumzia suala la kulipiza kisasi, Izadi amesema suala hilo halipaswi kupunguzwa na kuitwa tu “kulipiza kisasi” au hatua inayoweza kusababisha ukosefu wa utulivu katika eneo.

Amesema namna ya kulitekeleza ni suala linalohitaji maamuzi katika ngazi ya juu ya uongozi, huku kila mtu akipaswa kutekeleza wajibu wake katika nafasi yake.

Kwa jumla, Profesa Izadi amesisitiza kwamba kulipiza kisasi cha kiongozi shahidi kunapaswa kuwa zaidi ya kauli ya kisiasa; kunapaswa kuambatana na ufuatiliaji wa kisheria, uwajibikaji wa kisiasa na hatua zinazoweza kuongeza gharama kwa wanaofanya vitendo vya uchokozi dhidi ya Iran. Aidha, ameonya kwamba Marekani inaweza kutumia mazungumzo, matumaini ya makubaliano na operesheni za kisaikolojia kama njia ya kudhibiti mwenendo wa Iran na kuandaa mazingira kwa hatua nyingine.