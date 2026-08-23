Waziri Mkuu wa Canada: Tulisitisha Mazungumzo na Marekani kwa Sababu ya Madai Yao Mengi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Waziri Mkuu wa Canada, Mark Carney, amesema nchi yake imeamua kusitisha mazungumzo ya kibiashara na Marekani kutokana na madai mengi yaliyowasilishwa na upande wa Marekani bila kutoa mapendekezo ya kutosha kwa Canada.

Carney amesema kuwa jana usiku aliwaagiza wajumbe wa Canada waliokuwa wakishiriki katika mazungumzo hayo kurejea Ottawa, akisisitiza kwamba Canada haiwezi kukubali masharti yaliyowasilishwa na Marekani.

Amesema: “Wamarekani walikuwa na matarajio mengi, lakini kwa upande mwingine walitoa mapendekezo machache.”

Hatua hiyo imekuja baada ya mazungumzo ya kibiashara kati ya Ottawa na Washington kuvunjika licha ya dalili za awali kwamba pande hizo mbili zilikuwa zikielekea kufikia makubaliano. Canada imekataa masharti ya hivi karibuni ya Marekani ikiyataja kuwa yasiyo na manufaa ya kiuchumi na yasiyokubalika kwa maslahi yake.

Baada ya kuvunjika kwa mazungumzo hayo, Marekani ilianza kutekeleza ushuru wa asilimia 50 kwa bidhaa za Canada zenye thamani ya takribani dola bilioni 20, huku Canada ikitangaza hatua za kulipiza kwa kuweka ushuru wa bidhaa kutoka Marekani kwa thamani inayolingana, kuanzia Septemba 8, 2026.

Carney amesisitiza kwamba Canada haitakubali makubaliano ambayo yanaathiri mamlaka yake ya kitaifa au maslahi ya wafanyakazi, wakulima, familia na wafanyabiashara wa Canada. Serikali yake imesema bado iko tayari kwa mazungumzo yenye msingi wa ushirikiano wa kweli na usawa.