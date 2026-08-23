Kiongozi wa Iran: Wageni wa Kigeni Wanaofanya Uvamizi Ghuba ya Uajemi Hawana Mahali Isipokuwa Chini ya Maji Yake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kwamba mataifa ya kigeni yanayokuja kutoka maelfu ya kilomita mbali na kufanya vitendo vya uchokozi katika Ghuba ya Uajemi hayana nafasi katika eneo hilo.

Katika ujumbe wake, Kiongozi huyo amesema: “Wageni ambao kutoka maelfu ya kilomita mbali, kwa tamaa, wanafanya vitendo vya uovu katika Ghuba ya Uajemi hawana mahali ndani yake isipokuwa chini ya maji yake.”

Kauli hiyo imetolewa katika ujumbe wa kuadhimisha Siku ya Kitaifa ya Ghuba ya Uajemi, ambapo amesisitiza umuhimu wa eneo hilo kwa mataifa ya eneo na kwa uchumi wa dunia.

Ameitaja Ghuba ya Uajemi kuwa ni neema muhimu kwa watu wa eneo hilo na zaidi ya eneo la maji, akisisitiza kuwa ni sehemu ya historia na ustaarabu wa Iran, huku Mlango wa Hormuz ukiwa njia muhimu kwa uchumi wa kimataifa.

Aidha, amesema historia ya eneo hilo imeshuhudia kuingiliwa mara kwa mara na mataifa ya kigeni, jambo ambalo kwa mtazamo wake limesababisha ukosefu wa usalama, madhara na vitisho kwa nchi za eneo la Ghuba ya Uajemi.

Kiongozi wa Iran pia amesisitiza kwamba watu wa Iran wamekuwa mstari wa mbele katika kulinda uhuru wa Ghuba ya Uajemi na kukabiliana na wavamizi wa kigeni, akitaja mapambano ya kihistoria dhidi ya wakoloni wa Ureno, Uholanzi na Uingereza.

Amesema hatua mpya katika historia ya Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz inaanza kujitokeza, huku akisisitiza kwamba uwepo wa vikosi na vituo vya Marekani katika nchi za eneo hilo ni miongoni mwa sababu kuu za ukosefu wa usalama.

Katika ujumbe huo, amesisitiza pia kwamba Iran inalenga kutumia uwezo wake katika kusimamia Mlango wa Hormuz kwa namna itakayolenga kuhakikisha usalama wa eneo hilo na kukabiliana na matumizi mabaya ya njia hiyo ya kimkakati.