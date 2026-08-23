Iran Yatishia Kushambulia Nchi Itakayoisaidia Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Iran imeonya kwamba nchi yoyote itakayoisaidia Marekani katika hatua za kijeshi dhidi ya Iran inaweza kukabiliwa na mashambulizi.

Onyo hilo linakuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka, huku Tehran ikisisitiza kwamba haitatofautisha kati ya Marekani na nchi zitakazotoa msaada wa moja kwa moja kwa Washington katika operesheni za kijeshi dhidi yake.

Iran imekuwa ikisisitiza kwamba uwepo wa kijeshi wa Marekani na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati ni chanzo cha tishio kwa usalama wa kikanda, na imeonya nchi za eneo hilo dhidi ya kuruhusu maeneo yao kutumiwa kwa mashambulizi dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Tehran imetuma ujumbe wa wazi kwamba kusaidia Marekani katika mashambulizi dhidi ya Iran kunaweza kuifanya nchi husika kuwa sehemu ya mzozo, hivyo kukabiliwa na majibu kutoka upande wa Iran.

Onyo hilo linaweza kuongeza wasiwasi miongoni mwa nchi zinazoshirikiana kijeshi na Marekani katika eneo, hasa zile zinazohifadhi vituo au vikosi vya Marekani.

Iran kwa upande wake imesisitiza kuwa itachukua hatua kulinda usalama wake na kukabiliana na vitisho vinavyolenga eneo lake, huku ikiendelea kuonya dhidi ya matumizi ya ardhi au anga ya nchi nyingine kwa ajili ya operesheni dhidi yake.

ABNA itaendelea kufuatilia maendeleo ya mvutano huo na athari zake kwa usalama wa Mashariki ya Kati.