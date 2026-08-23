Iran: Baadhi ya Mabomu Yalikuwa Yametengenezwa Maalum kwa Ajili ya Kuishambulia Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Kaimu Waziri wa Ulinzi na Msaada wa Vikosi vya Wanajeshi wa Iran, Brigedia Jenerali Ibn al-Ridha, amesema adui alitumia uwezo wake wote katika vita dhidi ya Iran kupitia mkakati wa aina mbalimbali uliounganisha teknolojia za kijeshi, mtandao, vikosi vya vibaraka na makundi yanayoipinga Jamhuri ya Kiislamu.

Akizungumza katika mikutano tofauti na Kamati za Kilimo, Mazingira na Bajeti na Mipango za Bunge la Iran, Ibn al-Ridha amesema baadhi ya silaha zilizotumiwa katika vita hivyo zilitumika kwa mara ya kwanza.

Amesema hata baadhi ya mabomu yalitengenezwa mahsusi kwa ajili ya kutumiwa dhidi ya Iran, jambo linaloonyesha kiwango cha maandalizi na teknolojia zilizotumika katika mashambulizi hayo.

Vita vya makombora na ndege zisizo na rubani

Kaimu Waziri wa Ulinzi wa Iran amesema vita hivyo vilikuwa miongoni mwa vita vikubwa zaidi vya kisasa kwa matumizi ya teknolojia mbalimbali za kijeshi.

Kwa mujibu wake, vita hivyo vilikuwa:

1_Vita vya kwanza vya kiwango kikubwa vya makombora;

2_Vita vya kwanza vya kiwango kikubwa vya ndege zisizo na rubani;

3_Miongoni mwa vita vilivyoshuhudia kiwango kikubwa zaidi cha operesheni za anga;

4_Na miongoni mwa vita vilivyotumia kwa kiwango kikubwa teknolojia mbalimbali za ulinzi.

Amevitaja pia vita hivyo kuwa miongoni mwa operesheni ngumu zaidi za vita visivyo na uwiano wa kijeshi, kutokana na matumizi ya mbinu na teknolojia mbalimbali kwa wakati mmoja.

Vita vya wanasayansi, wahandisi na wataalamu

Ibn al-Ridha amesema vita hivyo havikuwa tu mapambano ya kijeshi, bali pia vilikuwa “vita vya wanasayansi, watafiti, wahandisi na wabunifu.”

Amesema pamoja na ushiriki wa wananchi, urithi wa kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, juhudi zilizofanywa katika miaka iliyopita na uongozi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Iran hatimaye iliweza kumshinda adui.

Amesisitiza kwamba uwezo wa Iran wa kisayansi, kiteknolojia na kiulinzi, pamoja na ushiriki wa wananchi na uongozi wa kisiasa na kijeshi, ulikuwa miongoni mwa mambo muhimu yaliyosaidia kukabiliana na mashambulizi na kuvuruga mipango ya adui.