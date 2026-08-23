Zaidi ya Watu Milioni Mbili Wamtembelea Imam Shahidi kwa Niaba Yake Katika Ziara ya Arbaeen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Abdulfattah Nawab, Mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika Masuala ya Hija na Ziara, amesema zaidi ya mahujaji milioni mbili walishiriki katika ziara ya Arbaeen mwaka huu kwa niaba ya Imam Shahidi.

Nawab ameeleza kwamba Imam Shahidi alikuwa na nafasi muhimu katika kuhuisha na kukuza kila mwaka ibada na matembezi makubwa ya Arbaeen.

Ushauri wa Imam Shahidi kuhusu Hija ya Sunnah

Mwakilishi huyo pia amesimulia kumbukumbu kuhusu ushauri wa Imam Shahidi alipokuwa hai kuhusu kufanya Hija kwa niaba yake.

Amesema wakati mmoja mhujaji alikusudia kufanya Hija ya Sunnah kwa niaba ya Imam Shahidi pekee. Baada ya kuulizwa kuhusu hukumu ya jambo hilo, Imam Shahidi alitoa ushauri kwamba kwa kuwa tayari alikuwa ameshatekeleza Hija ya faradhi, ingekuwa bora katika Hija ya Sunnah kuwashirikisha pia kundi la waumini na watu wengine katika thawabu hiyo.

Nawab amesema mtazamo huo wa kujumuisha wengine na kusambaza kheri ulikuwa miongoni mwa sababu muhimu za mafanikio na kuhuishwa kwa harakati kubwa za kidini, kama vile matembezi ya Arbaeen.

Ameongeza kuwa moyo wa kuwashirikisha waumini katika kheri unaonyesha umuhimu wa kuifanya ibada kuwa chanzo cha manufaa mapana kwa jamii ya Waumini.