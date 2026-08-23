Mwanamke Anayehusishwa na Daesh Akamatwa New York kwa Tuhuma za Kupanga Shambulio

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Mamlaka za shirikisho nchini Marekani zimemkamata mwanamke mwenye umri wa miaka 35 huko Albany, New York, kwa tuhuma za kujaribu kutoa msaada wa kimaada kwa kundi la kigaidi la Daesh (ISIS) na kupanga shambulio dhidi ya jengo la Bunge la Jimbo la New York.

Kwa mujibu wa hati ya mashtaka ya jinai, mwanamke huyo alidaiwa kutoa kiapo cha utii kwa Daesh, na baadaye kufanya uchunguzi wa eneo la jengo la Bunge la Jimbo la New York mara kadhaa.

Inadaiwa pia kwamba alipiga picha za jengo hilo na kukusanya taarifa kuhusu eneo hilo kama sehemu ya maandalizi ya shambulio alilodaiwa kupanga.

Kwa mujibu wa tuhuma hizo, mwanamke huyo alikusudia kutumia kifaa cha kulipuka kuliharibu jengo la Bunge na kuwashambulia wabunge ambao wangekuwa ndani ya jengo hilo wakati wa kikao.

Mamlaka za Marekani zinaendelea na uchunguzi wa kesi hiyo, huku tuhuma hizo zikisubiri mchakato wa kisheria katika mahakama.