Jenerali Qaani: Dira ya Palestina Kutoka Bahari hadi Mto Bado Iko Hai na Inazidi Kufikiwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Brigedia Jenerali Esmail Qaani, amesema kuwa suala la Palestina bado ni dira hai na isiyobadilika, na kwamba lengo la kuikomboa Palestina kutoka baharini hadi mto linaendelea kuwa na uhai na uwezekano mkubwa wa kutimia.

Qaani amesema: “Dira ya Palestina, kutoka bahari hadi mto, iko hai na inafikika zaidi kuliko wakati mwingine wowote.”

Amesema kuendelea kwa upanuzi wa makazi ya walowezi wa Israel pamoja na uhalifu unaofanywa na utawala wa Kizayuni ni jaribio la kukwepa mgogoro na mkwamo mkubwa wa kijeshi, kiusalama, kisiasa na kijamii unaoukabili utawala huo katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu.

Kwa mujibu wa Qaani, hatua hizo haziwezi kuficha kile alichokiita “kushindwa kwa kimkakati” kwa Israel tangu tarehe 7 Oktoba.

Amesisitiza kuwa kuendelea kwa ujenzi wa makazi na vitendo vya ukandamizaji hakutaweza kuondoa changamoto zinazoukabili utawala wa Israel wala kufuta matokeo ya matukio ya miaka ya hivi karibuni.

Qaani amehitimisha kwa kusisitiza kwamba Palestina ni dira hai na isiyobadilika, na kwamba lengo hilo litaendelea kusimama hadi, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, ushindi wa haki utimie.