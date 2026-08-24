Ayatollah Dajkam: Uhalifu wa Lamerd Ufikishwe Duniani Kama Janga la Hiroshima

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Ayatollah Lotfollah Dajkam, Mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika Mkoa wa Fars, amesisitiza umuhimu wa kuufikisha ulimwenguni uhalifu uliotokea Lamerd na kuufanya kuwa madai ya kimataifa kwa kiwango kinacholinganishwa na janga la Hiroshima.

Akizungumzia tukio la 9 Esfand, ambapo watu 21 walidaiwa kuuawa ndani ya sekunde 35, Dajkam amesema ukubwa wa tukio hilo unahitaji kufikishwa kwa jamii ya kimataifa na kupewa uzito unaostahili.

Amesema tukio hilo linapaswa kutambuliwa na kufuatiliwa kama jinai ya kivita, huku akiwataka viongozi na taasisi husika kuacha visingizio na urasimu katika kushughulikia suala hilo.

Lamerd isisahaulike

Ayatollah Dajkam pia amesisitiza umuhimu wa kuendeleza utamaduni wa kujitolea na kujitoa mhanga, akisema tukio la Lamerd halipaswi kusahaulika.

Amesema juhudi za kuwakumbuka mashahidi wa tukio hilo zinapaswa kuendelea kwa nguvu hadi kufikia kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu tukio hilo.

Mwakilishi huyo ametoa pongezi kwa juhudi zilizofanywa za kufuatilia usajili wa tukio la Lamerd kama jinai ya kivita, lakini akasisitiza kwamba hatua zaidi zinahitajika ili kufikisha madhila yaliyowapata mashahidi wa Lamerd katika fikra na uelewa wa umma duniani.

Kwa mujibu wa Ayatollah Dajkam, kufikisha ukweli wa tukio hilo katika ngazi ya kimataifa ni hatua muhimu katika kuhakikisha wahusika wanawajibishwa na kumbukumbu ya waathirika inalindwa.