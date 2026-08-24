Kesi ya Mufti wa Zamani wa Syria Yakabiliwa na Hukumu; Waendesha Mashtaka Wadai Adhabu ya Kifo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, kesi ya Ahmad Badr al-Din Hassoun, Mufti Mkuu wa zamani wa Syria, imeingia katika hatua yake ya mwisho baada ya kufanyika kwa kikao cha tano cha kesi hiyo katika Mahakama ya Jinai ya Nne mjini Damascus.

Mahakama hiyo imepanga tarehe 24 Agosti kwa ajili ya kupitia kwa mara ya mwisho mwenendo wa kesi hiyo na kutoa hukumu.

Waendesha mashtaka wa Syria hapo awali waliomba Hassoun apewe adhabu ya kifo, wakimhusisha na tuhuma mbalimbali zikiwemo kuchochea vurugu na kuunga mkono ukandamizaji uliofanywa na serikali ya zamani.

Kesi inayojaribu dhana ya “haki ya mpito”

Kesi ya Hassoun imekuwa suala lenye uzito wa kisiasa na kisheria, huku ikichukuliwa na baadhi ya wachambuzi kama mtihani kwa madai ya serikali mpya ya Syria kuhusu kuanzisha mfumo wa “haki ya mpito” nchini humo.

Hata hivyo, kuna maswali kuhusu kutokuwa na upendeleo na uhuru wa mchakato huo wa mahakama.

Wakosoaji wanasema haki ya mpito haiwezi kutimizwa kwa kuwafikisha mahakamani viongozi au watu maarufu wa serikali iliyopita pekee.

Kwa mtazamo wao, mchakato huo unapaswa pia kuhakikisha haki za washtakiwa zinalindwa na kuchunguza vitendo vya pande zote zilizohusika katika vita vya Syria.

Kwa hiyo, hukumu inayotarajiwa katika kesi ya Hassoun inafuatiliwa kwa karibu, huku ikitarajiwa kutoa picha kuhusu namna serikali mpya ya Syria inavyotekeleza ahadi zake kuhusu uwajibikaji, Uadilifu na Haki ya mpito.