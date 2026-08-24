Mohsen Rezaei: Nchi yoyote itakayounga mkono vita vya kiuchumi dhidi ya Iran tutachukulia hatua hiyo kuwa kitendo cha kivita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, ameonya nchi yoyote dhidi ya kushiriki au kuunga mkono vita vya kiuchumi vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya Iran.

Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X Jumapili jioni, Rezaei amesema endapo vita vya kiuchumi vitaendelea, Iran haitaruhusu hata tone moja la mafuta kusafirishwa kupitia Mlango wa Hormuz wala kutoka eneo jingine lolote la Ghuba ya Uajemi.

Amesema Iran itachukulia ushiriki au msaada wa nchi yoyote kwa kile alichokiita vita vya kiuchumi vya Marekani dhidi ya wananchi wa Iran kuwa kitendo cha kivita.

Rezaei amesisitiza kuwa Iran inafuatilia kwa karibu hatua zinazochukuliwa na nchi mbalimbali katika muktadha wa shinikizo la kiuchumi dhidi yake, na imeonya kwamba kuhusika katika hatua hizo kunaweza kuwa na madhara makubwa.

Kauli hiyo imekuja wakati mvutano kuhusu vikwazo na shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran ukiendelea, huku Tehran ikisisitiza kuwa haitakubali hatua za upande mmoja zinazolenga kuathiri uchumi na maslahi ya taifa.