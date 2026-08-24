Iran: Vita la hivi karibuni yaweka upya vipaumbele na mwelekeo wa viwanda vya ulinzi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Waziri wa Ulinzi na Usaidizi wa Vikosi vya Wanajeshi wa Iran kwa muda, Brigedia Jenerali Majid Ibn al-Ridha, amesema kuwa vita la hivi karibuni lililoikumba Iran limepelekea kuwekwa upya kwa vipaumbele na mwelekeo wa baadaye wa sekta ya viwanda vya ulinzi nchini humo.

Akizungumza Jumapili katika mikutano tofauti na Kamati za Kilimo, Mazingira, Bajeti na Mipango za Bunge la Iran, Brigedia Jenerali Ibn al-Ridha amesema kuwa wakati wa vita hilo, uzalishaji wa bidhaa za ulinzi nchini Iran haukusimama.

Badala yake, amesema kuwa katika baadhi ya maeneo, uzalishaji wa vifaa vya ulinzi uliongezeka mara mbili hadi mara kadhaa zaidi licha ya mazingira ya vita.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, kiongozi huyo wa Wizara ya Ulinzi ameeleza kuwa adui aliendesha vita hilo kwa kutumia mkakati mseto, uliokuwa ukijumuisha mashambulizi ya mtandao, operesheni za kijeshi, vikosi vya wakala pamoja na makundi yenye misimamo ya kupinga Mapinduzi ya Kiislamu.

Aidha, amesema kuwa katika mashambulizi hayo, adui alitumia silaha na mabomu yaliyokuwa yameundwa mahsusi kwa ajili ya kulenga Iran.

Brigedia Jenerali Ibn al-Ridha amesisitiza kuwa uzoefu uliopatikana wakati wa vita hilo utakuwa msingi muhimu katika kuainisha upya mahitaji ya kiulinzi ya Iran na kuelekeza mipango ya baadaye ya maendeleo ya sekta ya viwanda vya ulinzi nchini humo.