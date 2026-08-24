Iran: Meli zitakazoshirikiana na meli zinazokiuka taratibu za Hormuz zitaongezwa kwenye orodha ya wanaokiuka

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Mamlaka ya Usimamizi wa Njia ya Maji ya Ghuba ya Uajemi imetangaza kuwa meli zitakazoshirikiana na meli zilizokiuka taratibu za Iran za kupita katika Mlango wa Hormuz zitaongezwa kwenye orodha ya meli zinazokiuka taratibu hizo.

Katika taarifa iliyotolewa Jumapili jioni, mamlaka hiyo imesema baadhi ya meli zimekiuka masharti na taratibu zilizowekwa na Iran kwa ajili ya kupita katika Mlango wa Hormuz.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli hizo zitakapojaribu kupita tena katika njia hiyo ya kimkakati, zinaweza kukabiliwa na hatua mbalimbali, ikiwemo kutozwa faini, kuzuiliwa au kutaifishwa.

Mamlaka hiyo imewataka wamiliki wa mizigo inayokwenda au kutoka katika Ghuba ya Uajemi kupitia njia hiyo kuangalia orodha iliyosasishwa ya meli zinazokiuka taratibu kabla ya kukodisha meli kwa ajili ya kusafirisha mizigo.

Aidha, imesisitiza kuwa kuanzia sasa, meli zitakazoshirikiana na meli zilizo kwenye orodha hiyo - iwe kupitia uhamishaji wa mizigo kutoka meli moja kwenda nyingine (STS), usafirishaji wa transit au njia nyingine - zitaongezwa pia kwenye orodha ya wanaokiuka taratibu.

Mamlaka hiyo imeongeza kuwa meli zinazotaka kuondolewa kwenye orodha hiyo zinapaswa kuwasilisha ombi pamoja na maelezo yanayohitajika kwa mamlaka husika.