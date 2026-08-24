Kamanda wa Jeshi la Pakistan aelekea Tehran kwa mazungumzo na viongozi wa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, chanzo cha kidiplomasia kimesema Kamanda wa Jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir, ameondoka Islamabad Jumatatu kuelekea Tehran kwa ziara inayolenga kukutana na viongozi wakuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, chanzo hicho cha kidiplomasia kilichopo Islamabad kimethibitisha kuwa Asim Munir ameondoka nchini Pakistan kuelekea Tehran.

Chanzo hicho kimeongeza kuwa Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, Mohsin Raza Naqvi, anaambatana na Kamanda Asim Munir katika ziara hiyo.

Ziara hiyo inatarajiwa kutoa fursa kwa viongozi wa pande hizo kujadili masuala ya pamoja na maendeleo ya kikanda.