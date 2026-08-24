New York Times: “Msidharaueni Houthi Kamwe” na Kumbukeni Silaha Zao

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, gazeti la Marekani la New York Times limeonya dhidi ya kuendelea kudharau uwezo wa harakati ya Houthi nchini Yemen, likisisitiza kwamba ni lazima madai na uwezo wao vichukuliwe kwa uzito kama upande muhimu wa kikanda ambao ushawishi wake umevuka masuala ya ndani ya Yemen.

Katika uchambuzi uliochapishwa na gazeti hilo, imeelezwa kuwa Houthi wameonesha uwezo wa kutumia nafasi ya kijiografia na baharini ya Yemen kama silaha ya kimkakati na turufu yenye ushawishi, jambo ambalo athari zake zimevuka mipaka ya Yemen na eneo la Mashariki ya Kati.

Uchambuzi huo umeonya kwamba kuwatazama Houthi kwa mtazamo wa kuwa ni “wakala wa Iran” pekee kunaweza kusababisha makadirio mabaya na hatari kuhusu uwiano mpya wa nguvu unaojitokeza katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa New York Times, Houthi wameweza kuthibitisha uwezo wao wa kuwakilisha maslahi ya Yemen na sasa wana uwezo halisi wa kuathiri mahesabu yanayohusiana na vita na amani, huku wakivuka zaidi ya masuala ya ndani ya nchi hiyo.

Gazeti hilo limeeleza kuwa mkakati wowote wa kimataifa unaolenga kumaliza mzozo wa kikanda utabaki kuwa pungufu iwapo hautawashughulikia Houthi kama upande unaojitegemea, wenye uzito, madai, hesabu za kisiasa na uwezo wa kuathiri mwelekeo wa matukio.

Kwa upande wake, mtafiti Alexandra Stark, kutoka taasisi ya RAND inayojihusisha na tafiti za kimkakati, amesema jambo linalotia wasiwasi zaidi kuhusu Houthi ni uwezo wao wa kimkakati wa kuchagua wakati wa kuongeza mvutano kwa namna inayotumikia maslahi yao na kuimarisha nafasi yao kama nguvu ya kikanda isiyopaswa kupuuzwa.

Stark ameongeza kuwa Saudi Arabia inapaswa kuyazingatia madai ya Houthi, akisema kuna dalili kwamba wanajaribu kutumia ongezeko la mvutano dhidi ya Saudi Arabia ili kupata ushawishi mkubwa zaidi katika mazungumzo ambayo, kwa muda mrefu, Saudi Arabia imekuwa ikikwepa, huku ikidai kuwa ni mpatanishi katika mapigano ya ndani ya Yemen na si mshiriki wa moja kwa moja wa mzozo huo.

Kwa hitimisho, New York Times imesisitiza kuwa juhudi za kudhibiti ongezeko la mvutano katika eneo hilo haziwezi kufanikiwa kikamilifu bila kushughulika moja kwa moja na Houthi.

Gazeti hilo pia limeonya dhidi ya dhana kwamba makubaliano yoyote yatakayofikiwa na Iran yataamua moja kwa moja hatua ambazo Houthi watachukua baadaye. Kwa mujibu wa uchambuzi huo, mtazamo huo unaweza kuwa makosa makubwa ya kimkakati, ambayo madhara yake yanaweza kuwa makubwa na kuvuka mipaka ya nchi za eneo la Mashariki ya Kati.