Iran: “Udhibiti wa Hormuz ni Chombo cha Nguvu Chenye Ufanisi Kuliko Silaha za Nyuklia” – The Atlantic

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezaei, amesema iwapo vita vya kiuchumi vitaendelea dhidi ya Iran, hakutatolewa hata tone moja la mafuta kupitia Mlango wa Hormuz wala sehemu nyingine yoyote katika eneo la Ghuba ya Uajemi.

Rezaei ameonya kwamba nchi yoyote itakayoshiriki katika vita vya kiuchumi vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya wananchi wa Iran, au kutoa msaada kwa vita hivyo, Iran itachukulia hatua hiyo kuwa kitendo cha kivita.

Oman yaingia katika mashauriano kuhusu Mlango wa Hormuz

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, ametangaza kuwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman, Badr al-Busaidi, anatarajiwa kutembelea Tehran siku ya Jumanne.

Baghaei amesema ziara hiyo inalenga kuendeleza mazungumzo kuhusu Mlango wa Hormuz, pamoja na kujadili masuala ya pande mbili na ya kikanda.

Aidha, amesema ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya Iran na Oman na kuendeleza mashauriano kuhusu masuala mbalimbali ya kikanda.

The Atlantic: Iran inaendelea kuwa nguvu muhimu katika Mashariki ya Kati

Kwa upande mwingine, jarida la Marekani The Atlantic limechapisha tathmini kuhusu nafasi ya Iran katika Mashariki ya Kati, likisema kuwa nguvu yenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo siku zijazo huenda isiwe Marekani wala Israel, bali Iran.

Jarida hilo limesema Iran haihitaji makubaliano na Marekani ili kuthibitisha uwezo wake, likieleza kwamba mfumo wa Iran umeweza kusimama bila kutoa makubaliano makubwa, huku matukio ya hivi karibuni yakifichua, kwa mujibu wa jarida hilo, udhaifu wa Marekani na udhaifu wa baadhi ya washirika wake katika eneo hilo.

The Atlantic pia limesema dhana kwamba Iran hatimaye italazimika kujisalimisha mbele ya nguvu ya Marekani imethibitika kuwa si sahihi.

Kwa mujibu wa jarida hilo, kile kilichoelezwa kama “Memorandum of Understanding” kuhusu Mlango wa Hormuz, licha ya lugha iliyotumiwa ambayo ililenga kulinda heshima ya Marekani, kiliwakilisha kile jarida hilo linachokiita ushindi wa wazi wa Iran.

Jarida hilo limeeleza kuwa makubaliano hayo yaliweka jukumu la kuhakikisha “upitishaji salama wa meli za kibiashara” kupitia Mlango wa Hormuz mikononi mwa Iran, bila kuipa Marekani mamlaka ya kusimamia mlango huo katika siku zijazo.

Aidha, The Atlantic limesema makubaliano hayo hayakutaka kurejeshwa kwa hali iliyokuwepo kabla ya vita wala kuipa Marekani mamlaka juu ya usimamizi wa Mlango wa Hormuz.

Jarida hilo limeongeza kuwa hatua za Marekani zimeonyesha kwamba Washington inaonekana kuogopa kuongezeka kwa mvutano zaidi kuliko Iran, si wakati wa sasa pekee bali pia katika siku zijazo.

Kwa mujibu wa The Atlantic, Iran imekuwa ikisisitiza kwa miezi kadhaa kwamba udhibiti wa Mlango wa Hormuz hauwezi kujadiliwa.

Jarida hilo pia limekosoa dhana inayosambazwa na utawala wa Trump na baadhi ya vyombo vya habari kwamba Iran haina msimamo thabiti, likisema dhana hiyo haina msingi.

Aidha, limesema ni kosa kudhani kwamba baada ya Iran kustahimili mashambulizi ya kijeshi na vikwazo, hatimaye italazimika kusalimu amri mbele ya vikwazo pekee.

The Atlantic imeutaja Mlango wa Hormuz kuwa moja ya zana muhimu zaidi za Iran za kuzuia mashambulizi na kuongeza ushawishi wake wa kimkakati, ikisema udhibiti wake unaweza kuipa Iran ushawishi wa kila siku juu ya nchi nyingi duniani.

Iran: Uwezo wa ufuatiliaji wa Bahari haujategemei rada pekee

Katika upande mwingine, Brigedia Hussein Mohbi amesema madai kwamba uwezo wa ufuatiliaji wa Iran umeathiriwa kutokana na kuharibiwa kwa baadhi ya rada ni kwa kiasi kikubwa kelele za vyombo vya habari.

Amesema uwezo wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa kufuatilia mienendo ya baharini hauwezi kupimwa kwa kutazama tu rada ambazo adui anazijua.

Mohbi amesema shughuli za ufuatiliaji zinafanywa kwa kutumia njia na vifaa ambavyo huenda upande mwingine bado haujaweza kuvigundua.

Amehoji: Iwapo Iran haikuwa na uwezo wa kufuatilia mienendo ya baharini, ingewezaje kulenga malengo maalumu katika maeneo nyeti ya meli?

Ameongeza kuwa iwapo adui anaamini kwamba kuharibu idadi fulani ya rada kumeondoa kabisa uwezo wa Iran wa kufanya ufuatiliaji, basi dhana hiyo iko mbali na ukweli.

Jeshi la Iran: Tuko tayari kuisaidia serikali

Wakati huohuo, Jeshi la Iran limetangaza kuwa liko tayari kushirikiana na serikali na kuiunga mkono katika juhudi za kuiendeleza Iran ya Kiislamu, kuimarisha uwezo wa kitaifa na kutatua matatizo yanayowakabili wananchi.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema pia kwamba nguvu ya Iran na mshikamano wa wananchi wake ni ngao ya Jamhuri ya Kiislamu.

Syria na Israel

Katika taarifa nyingine ya kikanda, shirika la habari la AFP limenukuu vyanzo viwili vikisema kuwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Syria na mkuu wa Mossad walijadili, katika mkutano wao wa siku hiyo, uwezekano wa kuanzishwa kwa chumba maalumu cha operesheni nchini Jordan chini ya usimamizi wa Marekani.

Kwa mujibu wa AFP, lengo la chumba hicho ni kuzuia makabiliano kati ya Israel kwa upande mmoja na Syria au Türkiye kwa upande mwingine ndani ya ardhi ya Syria.