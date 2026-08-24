Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna," Donald Trump leo alichapisha tena kwenye jukwaa lake toleo lililopotoshwa na la uongo la maneno ya Qalibaf. Katika kukabiliana na operesheni hii ya kisaikolojia, mwenyekiti wa bunge, akidhihaki kauli mbiu ya Trump, aliandika: "Tutairudisha Amerika njaa tena!" (Make America Hungry Again) na kwa kuchapisha picha, alitoa takwimu kulingana na ripoti rasmi za mashirika ya kimataifa na ya kuaminika ya Marekani kuhusu njaa miongoni mwa Wamarekani, na kuonyesha mgogoro halisi wa jamii ya Marekani: Watu milioni 47 wanakabiliwa na njaa na ukosefu wa usalama wa chakula katika Amerika nzima.

Alisema kuwa kati ya kila raia 8 wa Marekani, 1 analala na meza tupu, na akabainisha: Watoto milioni 16 wa Marekani wamekuwa wahanga wa umaskini uliopangwa na mgogoro wa maisha, na katika miji yote ya Amerika njaa ni tatizo.

Katika sehemu ya picha hiyo, Qalibaf alimwandikia Trump kwamba takwimu hizi sio za uongo kama blufu zako na fake news, na kwamba huwezi kulipa hasara zako dhidi ya Iran kwa uwongo!