Onyo la Hamas kuhusu harakati za walowezi katika Ukingo wa Magharibi na Jerusalem iliyokaliwa

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu tovuti ya taarifa ya vuguvugu la Hamas, Mahmud Mardawi, mmoja wa viongozi wa Hamas, alionya kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi ya walowezi wa Kizayuni dhidi ya Wapalestina katika Ukingo wa Magharibi na Jerusalem iliyokaliwa.

Alipotaja uharibifu wa idadi ya nyumba na vifaa vya kilimo na viwanda katika eneo la Al-Aghwar, pamoja na kuchomwa moto kwa kiwanda kaskazini mwa Ramallah, alisisitiza: mashambulizi haya yanaonyesha vipimo vya ugaidi uliopangwa ambao vikundi visivyodhibitiwa vya walowezi chini ya ulinzi wa baraza la wakaliaji, linalokabiliwa na migogoro ya kiusalama na ya uwanjani, wanafanya dhidi ya taifa la Wapalestina.

Mardawi aliongeza: uhalifu huu hautaweza kufanikisha lengo lao la kuwahamisha Wapalestina na kuifanya ardhi kutokuwa na wakazi wake wa asili kupitia mauaji, uchomaji moto na kueneza hofu.

Alisema kuwa utawala wa uvamizi unawajibika kwa kuendelea kwa kuzidisha hii hatari na matokeo yake, na akaitaka jamii ya kimataifa kuachilia mbali ukimya wake na miitikio dhaifu ambayo inahimiza utawala wa uvamizi na walowezi kuendelea na kuongeza uhalifu wao.

Kiongozi huyu wa Hamas pia aliwataka Wapalestina kuimarisha uthabiti na mshikamano wao, kuwezesha njia zote za ulinzi na kukabiliana na mashambulizi ya walowezi, na kuongeza upinzani dhidi ya utawala wa uvamizi.