Baghai: Hatutakubali mwisho wa vita uwe kulingana na masharti ya mshambuliaji

Kwa mujibu wa mwandishi wa "Abna," Ismail Baghai katika mkutano na waandishi wa habari alisema: "Wiki ya Serikali" ni muhimu sana kwetu sote, na tunawashukuru wote wanaowatumikia watu. Tunawaheshimu na kuwasalimia mashahidi Rajai, Bahnar, Raisi na shahidi Waziri wa Mambo ya Nje Amir Abdollahian.

Aliendelea: Wakati wa vita vya kulazimishwa, wanafunzi wanne walikuwa wahasiriwa wa uvamizi wa Marekani na walikosa mtihani wa chuo kikuu; tunawasalimia roho zao.

Msemaji wa diplomasia aliongeza: Kesho, tarehe 3 mwezi wa Shahrivar, inatukumbusha Septemba 1941. Kukumbuka tarehe hii ni muhimu sana kwetu, hasa katika kipindi hiki, ili kujua kwamba hakuna chochote isipokuwa nguvu na mamlaka ya kitaifa kinachoweza kuzuia kuingilia na uvamizi wa wageni dhidi ya uwepo wa Iran.

Aliongeza: Hili ni somo ambalo Jamhuri ya Kiislamu katika miongo hii mitano imelitumia vizuri kuimarisha Iran. Leo tunaona kwamba maadui, licha ya njama zote, hawajaweza kuwapiga magoti Wairani – hii ni matokeo ya kujifunza kutokana na uzoefu huu wa kihistoria.

Baghai, kuhusu msisitizo wa serikali ya 14 na rais kuhusu mageuzi ya mfumo wa utawala na hatua za Wizara ya Mambo ya Nje, alisema: Wizara ya Mambo ya Nje tangu Juni 2025, kulingana na maelekezo yaliyotolewa yenye vitu 17, imechukua hatua kadhaa za kurekebisha mfumo wa utawala na kuboresha utendaji. Kamati iliundwa chini ya usimamizi wa idara ya utawala na fedha kwa ushiriki wa sehemu husika za Wizara ya Mambo ya Nje. Kwa mwaka mmoja na nusu tulikabiliana na hali ya vita, na wizara iliendelea na kazi katika mazingira ya vita. Mtandao wa kidiplomasia wa Irani duniani kote ulikuwa hai kupeleka sauti ya Wairani kote ulimwenguni. Wizara ya Mambo ya Nje imetambuliwa kuwa miongoni mwa taasisi bora katika kutekeleza mambo yaliyopendekezwa kwake.