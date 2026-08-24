Amir Hatami: Adui anaelewa lugha ya nguvu tu / Tutapigania ramani ya nchi hadi vizazi 20

Luteni Jenerali Hatami, mbele ya makamanda wa makao makuu ya kanda ya kaskazini-mashariki ya Jeshi la Ardhi, alisema kwamba vita si matumizi tu ya vifaa na silaha, na akasema: Vita vya leo ni vita ya nia, mawazo na uvumilivu wa mataifa. Adui, baada ya kushindwa kufikia malengo yake, haijaacha njama na kubuni vitisho vipya; kwa hivyo tunafuatilia mara kwa mara malengo ya adui ya muda mfupi, wa kati na mrefu, na tuko tayari kukabiliana na mfumo wowote wa adui.

Kamanda Mkuu wa Jeshi alisisitiza zaidi: Adui lazima ajue kwamba Iran ya Kiislamu haitakuwa uwanja wa majaribio ya njama na usafiri wao; Vikosi vya Wanajeshi, kwa kutumia imani, uzoefu, utayari na msaada wa taifa kubwa la Iran, vitajibu kwa uthabiti uvamizi wowote na kutetea kwa nguvu uhuru, uadilifu wa eneo na usalama wa nchi.

Aliongeza: Lazima tumfanye adui kushindwa na kumwaga uchungu wa kushindwa kinywani mwa adui kiasi kwamba ajue kwamba Iran sio mahali pa kuja kutoka upande mwingine wa dunia na kusema "nitabadilisha ramani ya nchi." Tutapigania vizazi 10, vizazi 20, na hakika hatutaruhusu hili kutokea. Njia pekee ni kwa lugha ya nguvu kumfanya adui aelewe kwamba hawezi kufanya anachotaka.