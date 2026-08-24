New York Times: Udhibiti wa Iran juu ya Hormuz ni wa gharama nafuu

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna," New York Times katika makala ya uchambuzi imeangalia hali ya Mlango wa Hormuz na kusema kwamba katika hali ya sasa, Amerika lazima ikubali ukweli mpya kuhusu Mlango wa Hormuz; Marekani haiwezi kuuweka wazi mlango wa Hormuz kikamilifu na kwa kudumu. Kwa hiyo, moja ya suluhu zisizo na hasara kubwa ni kwamba Iran iweze kukusanya ushuru wa usafirishaji kwa ajili ya usalama wa meli.

Mlango wa Hormuz ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kutoka Ghuba ya Persia hadi kwenye masoko ya dunia, na kabla ya vita, takriban mapipa milioni 20 ya mafuta yalipitia kila siku. Lakini vita dhidi ya Iran imesababisha makampuni ya usafirishaji kuwa makini kuhusu usafirishaji wa meli zao, na kiasi cha usafirishaji kimepungua sana.

Ili kuhakikisha usafirishaji huru wa meli, Marekani inalazimika kubeba gharama kubwa za kijeshi na kifedha; wakati Iran kutokana na nafasi yake ya kijiografia na uwezo wa kutumia makombora, ndege zisizo na rubani na boti za mashambulizi, inaweza kuendelea kudhibiti usafirishaji wa baharini. Kwa hiyo, kujaribu kuuweka wazi mlango kabisa kupitia operesheni za kijeshi kunaweza kuwa jukumu la gharama kubwa na la muda mrefu kwa Marekani.

Kulingana na ripoti hii, ukusanyaji wa ushuru na Iran unaweza kuwa maelewano ya vitendo. Iran itakuwa na motisha ya kupata mapato zaidi, hivyo kuruhusu meli nyingi kupita, na matokeo yake, uwezekano wa kufunga mlango kabisa katika siku zijazo utapungua. Pia, mapato kutoka kwa ushuru yanaweza kulipa sehemu ya hasara za vita za Iran.