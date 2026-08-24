Mahakama ya Syria imemhukumu Mufti wa zamani wa Syria kifungo cha maisha

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" likinukuu SANA, Mahakama ya Uhalifu ya Damascus ilifanya kikao cha kesi ya Ahmad Hassun, Mufti wa zamani wa Syria wakati wa utawala wa Asad.

Mahakama hiyo imemhukumu kifungo cha maisha.

Mahakama hiyo imemshtaki kwa kuhusika katika kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe na vita vya kidini, pamoja na uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita.

Siku chache zilizopita, mahakama ya uhalifu ya Syria ilimhukumu kifo «Wasim Asad» binamu wa rais wa zamani Bashar al-Asad kwa tuhuma za kuunda vikundi vya kijeshi na kufanya mauaji ya watu wengi.

Kabla ya hapo, mahakama ya uhalifu ya Damascus ilikuwa tayari imemhukumu kifo rais wa zamani wa Syria Bashar al-Asad kwa tuhuma za mauaji ya kukusudia.

Mahakama hiyo hiyo imemhukumu kifo «Maher Asad» ndugu wa Bashar al-Asad kwa tuhuma zinazofanana, na pia «Atef Najib» mkuu wa usalama wa kisiasa wa mji wa Daraa wakati wa utawala wa Bashar al-Asad kwa tuhuma za mauaji ya kukusudia na kuwatesa wafungwa.

Aidha, mahakama ya uhalifu ya Damascus imetoa hati ya kukamatwa kimataifa dhidi ya Bashar na Maher al-Asad.