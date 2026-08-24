Al-Zeidi anasisitiza kuondoka kwa muungano wa kimataifa kutoka Iraq kwa muda uliopangwa

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" likinukuu "Al-Mayadeen," Ali al-Zeidi, Waziri Mkuu wa Iraq, katika maneno yake ya leo alisisitiza: Kufikia tarehe ya kuondoka kwa vikosi vya muungano wa kimataifa kutoka Iraq tarehe 30 Septemba, tutashuhudia Wairaq wakikamilisha mchakato wa kurejesha mamlaka yao.

Aliongeza: Iraq haipaswi kuwa mahali pa kuwaumiza wengine. Serikali tangu mwanzo iliahidi kwenda katika njia ya kujenga Iraq na kurejesha mamlaka ya nchi hii. Mpango wetu kuhusu ujenzi, mageuzi na kupambana na rushwa uko wazi.

Al-Zeidi alisema: Ninashukuru mamlaka ya kidini ya Iraq na taasisi za kidini ambazo zimesisitiza umuhimu wa kulinda usalama wa nchi na kushikilia amani ya ndani. Eneo letu kwa miongo kadhaa linaishi katika mvutano unaoendelea ambao umesababisha mgawanyiko katika mitazamo ya serikali zinazoongoza nchi za Kiarabu na Kiislamu.

Al-Zeidi hapo awali pia alikuwa amesema kwamba shirika la Al-Hashd al-Shaabi liko katika uangalizi wa serikali ya Iraq. Nchi hii leo inashuhudia hatua ya ujenzi baada ya kufanikisha mchakato wa kulinda mamlaka yake.

Aliongeza: Tutaendelea na njia ya kupitisha sheria ya Al-Hashd al-Shaabi kama sehemu ya muundo wa vikosi vya jeshi la Iraq.