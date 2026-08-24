Marekani inapanua vikwazo vya pili dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" likinukuu Reuters, chanzo kinachofahamu kiliiambia Reuters kwamba inatarajiwa Wizara ya Hazina ya Marekani kupanua wigo wa vikwazo vya pili ambavyo vinaweza kuwekwa dhidi ya taasisi na nchi zinazodumisha uhusiano wao wa kibiashara na Iran, wakati serikali ya Trump Jumanne inataka kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran.

Chanzo hiki, ambacho hakikutaka jina lake lifichuliwe, kilidai: Hatua hii inalenga kuwa onyo la mwisho kwa nchi za kukata uhusiano wao wa kibiashara na Iran na kujaribu kumaliza mzozo wa karibu miezi sita ambao umevuruga usafirishaji wa nishati katika Mlango wa Hormuz na Ghuba ya Persia.

Inatarajiwa Scott Bessent, Waziri wa Hazina wa Marekani, Jumanne katika mkutano na waandishi wa habari atatangaza maelezo zaidi ya hatua dhidi ya Iran.

Chanzo hiki kilidai: Bessent pia ananuia kutoa muhtasari mpana zaidi wa kile anachokiita kampeni ya shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran, ambayo yeye na Trump wameielezea kama "siku ya D ya kiuchumi," na itawaweka wazi nchi kwamba lazima ziwe upande wa Marekani au zikubali hatari ya kukatwa kwa makampuni na taasisi muhimu kutoka kwa mfumo wa kifedha unaotegemea dola.