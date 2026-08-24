Goldman Sachs: Bei ya gesi Ulaya itavuka Euro 100 wakati wa majira ya baridi

Kwa mujibu wa mwandishi wa "Abna" akinukuu Goldman Sachs, bei ya gesi asilia Ulaya pengine itahitaji kuvuka kizingiti cha Euro 100 (sawa na dola 117) kwa kila megawati-saa mnamo Desemba ili kuhakikisha akiba ya kutosha ya nishati hii kwa ajili ya kipindi cha baridi.

Samantha Dart na Laura Sier, wachambuzi wa Goldman Sachs, katika barua ya uchambuzi wa taasisi hiyo walisema kwamba hata ongezeko la hivi karibuni la bei za mikataba ya baadaye ya gesi kwa mwezi ujao katika soko la Uholanzi halitakuwa cha kutosha kuvutia kiasi cha kutosha cha gesi asilia iliyoyeyushwa (LNG) kutoka soko la Asia.

Soko la Uholanzi linajulikana kama kigezo na alama kuu ya bei ya gesi asilia Ulaya.