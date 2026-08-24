Qalibaf: Hakuna Anayeamini Vitisho Vitupu vya Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amejibu vitisho vya Marekani kwa kusema kuwa Wamarekani wanajua hakuna anayeyaamini vitisho vyao visivyo na msingi.

Qalibaf aliandika katika ujumbe kwenye ukurasa wake binafsi kwenye mtandao wa kijamii wa X siku ya Jumatatu, akisema: “Wamarekani wanajua kwamba hakuna anayeyaamini vitisho vyao vitupu.”

Amesema hali ya kiuchumi ya Marekani haiiruhusu nchi hiyo kuendelea kuweka vikwazo zaidi katika mahusiano yake na mataifa mengine.

Qalibaf ameongeza kuwa washirika wa kibiashara wa Iran pia wamewaeleza, kupitia vyombo vya habari na ujumbe wao, kwamba hawavipi umuhimu vitisho na kauli hizo za Marekani.

Kauli hiyo imekuja kufuatia vitisho vya Marekani vinavyolenga kushinikiza nchi nyingine katika mahusiano yao ya kiuchumi na Iran.