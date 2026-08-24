Myahudi Anayepinga Uzayuni: Iran ni “Mwanga Pekee Uliopangwa” Katika Dunia Inayokabiliwa na Mgogoro wa Maana

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Alon Mizrahi, mwandishi Myahudi mwenye asili ya Kiarabu na mkosoaji wa Uzayuni, katika maandishi yake mapya ameielezea Iran kama ishara ya uhuru, upinzani na kusimama imara dhidi ya utawala na mamlaka ya kibeberu.

Mizrahi amesema Iran ni “mwanga pekee uliopangwa” katika dunia ambayo, kwa mtazamo wake, inakabiliwa na mgogoro wa maana.

Kauli hiyo imepewa uzito zaidi kutokana na historia ya Mizrahi nchini Israel, pamoja na ukweli kwamba aliwahi kuhudumu katika jeshi la utawala huo.

Mizrahi amesisitiza kuwa mtazamo wake kuhusu Iran hautokani zaidi na imani za kidini, bali unatokana na misingi kama heshima ya mwanadamu, uhuru na upinzani dhidi ya utawala wa mabavu.

Kwa mujibu wa mtazamo unaotolewa na wafuasi wa Iran, kauli hiyo inaonyesha uwezo wa kile wanachokiita nguvu laini ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kuwafikia watu wenye mitazamo mbalimbali, bila kujali mipaka ya kidini au kijiografia.