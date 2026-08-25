Tabatabai: Ziara ya Mkuu wa Jeshi la Pakistan Nchini Iran Ilikuwa na Matokeo Makubwa ya Kidiplomasia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Msaidizi wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika masuala ya mahusiano ya umma, Mehdi Tabatabai, amesema kuwa ziara ya Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir, nchini Iran ilikuwa yenye mafanikio makubwa, kinyume na baadhi ya makadirio yasiyo sahihi yaliyochapishwa na vyombo vya habari.

Tabatabai amesema ziara hiyo ilizaa mafanikio muhimu katika nyanja ya diplomasia, akisisitiza kuwa matokeo yake yataanza kujitokeza katika siku za usoni.

“Kinyume na baadhi ya makadirio yasiyo sahihi ya vyombo vya habari, ziara ya Mkuu wa Jeshi la Pakistan nchini Iran ilikuwa na matokeo yenye tija sana,” Tabatabai amesema.

Ameongeza kuwa ziara ya Asim Munir imefanikisha mafanikio ya thamani kubwa ya kidiplomasia, huku akieleza kuwa matokeo yake zaidi yatafichuka hivi karibuni.

Ziara hiyo imefanyika katika kipindi ambacho Pakistan imekuwa ikichukua nafasi ya kidiplomasia katika juhudi za kupunguza mvutano wa kikanda na kusaidia kufungua njia ya mazungumzo. Wakati wa ziara hiyo, Munir alikutana na viongozi mbalimbali wa Iran, akiwemo Rais Masoud Pezeshkian, Spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu Mohammad-Bagher Ghalibaf na Waziri wa Mambo ya Nje Abbas Araghchi.

Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya ziara hiyo, mazungumzo yalihusu hatua za kuzuia kuongezeka kwa mvutano, amani ya kikanda, suala la kufunguliwa tena kwa njia ya kimkakati ya Hormuz, pamoja na kutafuta suluhisho la kidiplomasia kwa migogoro iliyopo.

Kauli ya Tabatabai inaashiria kwamba Tehran inaona ziara hiyo kama hatua muhimu katika diplomasia ya kikanda, huku ikitarajiwa kwamba matokeo kamili ya mazungumzo na makubaliano yaliyofikiwa yataonekana katika kipindi kijacho.